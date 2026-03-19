César Morón tiene una autentica línea para este domingo en el 5y6

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Uno de los entrenadores que hace vida en el hipódromo La Rinconada y que estará presente en la jornada número 13 del año en el óvalo de Coche, es César Morón, el cual tiene dos ejemplares a competir en la tarde de 12 competencias como parte del primer meeting del año.

La Rinconada: La Línea de Cesar Morón para el domingo en el 5y6 nacional

El entrenador de purasangres de carreras estará presente con dos ejemplares en las válidas del 5y6 nacional que comenzarán a partir de la séptima competencia dominical, y en la cual, el trainer presenta en la misma al purasangre Katire con la monta del jockey Yoelbis González, Morón dijo el dejemplar lo siguiente.

“Es un ejemplar que va a debutar, que, a su tiempo, va a ser un muy buen purasangre de carreras, no lo dejen por fuera de sus combinaciones”. Mientras en la tercera válida del 5y6 nacional, el entrenador inscribió al purasangre ST Germain, igualmente con González en el lomo del mismo, el entrenador manifestó lo siguiente.

“St Germain en la tercera válida y se los voy a dedicar en línea”.