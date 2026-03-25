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Acribillan a Jonathan Moly en redes sociales por polémico comentario

Los usuarios no perdonaron al artista venezolano por su controversial opinión en el podcast “Suegro vs Yerno”

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 03:01 pm
Acribillan a Jonathan Moly en redes sociales por polémico comentario
Jonathan Moly / Cortesía El Universal - Andrés Torres
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El cantante venezolano Jonathan Moly se encuentra en el centro de las críticas por emitir un comentario sobre la funcionalidad de ir a la universidad en la actualidad.

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Su posición generó controversia por “incitar” a los jóvenes a no cursar carreras universitarias que podrían resultar innecesarias en el campo laboral. La opinión surgió durante el último capítulo de podcast “Suegro vs Yerno”, donde comparte diferentes puntos de vista en varios temas.

¿Qué dijo Jonathan Moly?

Para Jonathan Moly “no tiene sentido ir a la universidad” a menos que sea para estudiar carreras que lo amerite como medicina, de lo contrario no lo ve necesario, ya que en cinco años algunas profesiones serán suplantadas por la Inteligencia Artificial (IA).

Además, afirmó que no obligará a sus hijos a estudiar en una institución a menos que así lo quieran. Argumentó tener muchas habilidades aprendidas, sin embargo, nunca cursó una carrera universitaria.

En sus redes sociales reafirmó su opinión luego de la polémica, sin retractarse de lo dicho. 

Acribillan a Jonathan Moly en redes sociales

Las declaraciones del intérprete de “Sayonara”, cayeron como balde de agua fría en sus seguidores, quienes rechazaron su opinión.

“Él no necesitó estudiar porque es hijo de Miguel Moly a ver si no lo fuera”, “Estudiar no le hace daño a nadie, loco el que piense q estudiar no hace falta, eso es ignorancia”, “El que no haya pasado por una universidad no sabe lo grande y satisfactorio que es tener una profesión”, son algunos de los comentarios en línea.

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