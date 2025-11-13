49ers vs Cardinals: NFL en vivo y gratis este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Tras un partido físico contras Seahawks, los Cardinals modificaron su programa de entrenamientos para enfrentar a San Francisco 49ers en esta semana 11 de la temporada regular de la NFL.

Con respecto a los 49ers, persisten las dudas sobre quién será el mariscal de campo titular. Pero aún hay esperanzas de que Purdy pueda regresar contra los Cardinals.

49ers vs Cardinals

Disfruta el juego este domingo 16 de noviembre por Meridiano Televisión, gratis en señal abierta. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Antesala 3:50p.m. Kickoff 4:05p.m.

Recuerda también que este lunes Zona Touchdow, junto a Javier Rivera y Juan Miguel Márquez, podrás actualizarte con los resultados del fin de semana y las mejores noticias de la NFL.