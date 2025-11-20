La Copa del Rey en jaque por discrepancias en Sevilla

Suscríbete a nuestros canales

La Real Federación Española de Fútbol y el Ayuntamiento de Sevilla mantienen conversaciones tras confirmar al Estadio de La Cartuja como sede de las próximas tres finales de Copa. El tema, es que los encuentros se disputarán en un fin de semana muy importante para la Comunidad de Sevilla.

El juego se llevará a cabo el 25 de abril y coincide con el sábado de Feria de la capital andaluza. El solapamiento de ambos eventos genera un desafío logístico: transporte, alojamiento y seguridad quedarían al límite. Una situación que deben resolver antes de terminar el año.

A la Copa del Rey hay que sumar el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez ese mismo fin de semana, lo que complica aún más la disponibilidad de recursos y obliga a contemplar alternativas. Sevilla es una ciudad multicultural que mantiene a La Cartuja como centro del epicentro del deporte.

RFEF y Sevilla buscan soluciones urgentes

El Ayuntamiento de Sevilla y la RFEF mantienen conversaciones para resolver el conflicto de agenda. El portavoz municipal Juan Bueno confirmó que trabajan con la Federación y otras administraciones implicadas: "Se están barajando todas las posibilidades incluyendo un potencial cambio de fecha".

Existe un precedente: en 2023, la federación pospuso la final del 29 de abril al 6 de mayo por razones similares de seguridad y alta ocupación hotelera. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, instó a analizar todas las alternativas para garantizar calidad y seguridad.

Las autoridades tienen plazo hasta diciembre para definir una solución definitiva. El alcalde José Luis Sanz mantiene que Sevilla está preparada para grandes eventos simultáneos, aunque se advierte que mantener ambas celebraciones podría ser irresponsable.