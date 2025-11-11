Copa del Rey: ¿Cuándo será el sorteo para la segunda ronda?

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey, que usted disfruta para Venezuela por la multiplataforma de Meridiano, seguirá su curso este año 2025 y el siguiente paso está previsto para este 11 de noviembre, cuando tenga lugar el sorteo del certamen para la segunda ronda y que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Para este sorteo participarán hasta quince equipos de Primera División, todos menos el Real Oviedo, donde milita el venezolano Salomón Rondón y que fue eliminado sorpresivamente en esa primera ronda ante por el Ourense.

Una de las novedades para mañana es que los cuatro clubes participantes en la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao), seguirán sin estar para la segunda ronda de la Copa del Rey.

En la actual edición ya se mantienen aún con vida 17 clubes de Segunda y otros 24 de Primera, Segunda y Tercera RFEF. Así también esperan su rival un total de 56 equipos de cinco categorías distintas.

¿Cuándo se jugaría esta ronda de Copa del Rey?

Este sorteo mantendrá algunas características similares al que se organizó para la primera ronda, uno de ellos es que seguirá prevaleciendo la cercanía geográfica, que ayude con los temas logísticos de los equipos más humildes.

Al mismo tiempo se mantiene la disputa a partido único en el campo del club que pertenezca a la categoría más baja. No obstante, otro detalle importante es que, tal como en la primera ronda, tampoco estará disponible la opción del VAR.

Finalmente, estos duelos en la Copa del Rey están previstos a que se disputen entre los días 2, 3 y 4 de diciembre, sin la participación de los cuatro grandes de España, que conocerán rivales para los dieciseisavos de final.

División de grupos para el sorteo

GRUPO 1

Primera División (7): Girona, Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés y Espanyol.

Segunda División (10): Mirandés, Racing Club, Eibar, Sporting de Gijón, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Real Zaragoza y Andorra.

1ª RFEF (4): Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra y Ponferradina.

2ª RFEF (5): Ebro, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Atlético Baleares.

3ª RFEF (1): Portugalete.

Copa Federación (1): Ourense CF.

GRUPO 2

Primera División (8): Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Getafe.

Segunda División (7): Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés, Albacete.

1ª RFEF (6): Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina.

2ª RFEF (6): Torrent, Atlético Antoniano, Navalcarnero, Extremadura, Quintanar del Rey y Ávila.

3ª RFEF (1): Cieza.