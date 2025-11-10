La inesperada reacción de una pareja que fue interrumpida por Messi en pleno momento romántico

Suscríbete a nuestros canales

La noticia del día, sin lugar a dudas, es Lionel Messi y su visita relámpago a Barcelona, en la que dejó una postal en el Camp Nou que está dando de qué hablar en el mundo.

Sin embargo, el recorrido del campeón del mundo en Qatar 2022 no solo dejó ese icónico momento en el recinto en el que hizo historia en el balompié y que hoy está en trabajos de remodelación, sino que también dejó un momento imborrable para una pareja de la 'Ciudad Condal'.

Sí, porque un video se ha viralizado en redes sociales, en el que se ve a una pareja interactuando de forma romántica, con flores y abrazos de por medio, mientras muy cerca de ellos, en la noche de la ciudad, pasó el mismísimo Lionel Messi, sin mucha seguridad siguiéndole.

En ese preciso instante la primera acción de la pareja fue reaccionar al paso del argentino y tomarse los rostros en clara señal de sorpresa, tras no ser un momento planificado y encontrarse casualmente al que para muchos es considerado como el mejor jugador de la historia del fútbol.

Messi y su visita al Camp Nou

En España el tema ha dado de qué hablar y en distintas aristas, desde aquellos que se quedaron con la nostalgia de ver al hoy jugador del Inter Miami en el mítico recinto culé hasta los que han llevado lo ocurrido a un análisis de cómo se mantiene la relación de la leyenda azulgrana con el alto mando del club, liderado por Joan Laporta.

Justamente, que el capitán de Argentina haya ingresado al estadio de noche, sin mucha compañía (menos de algún directivo) y sin que se haya filtrado a la prensa, es para algunos un mensaje contundente sobre que su nexo actual con Laporta sigue tocado.

Sobre todo, desde que Leo en 2021 dejó de ser jugador de Barcelona y continuó su carrera en PSG, después que todo apuntaba a que su renovación con el club parecía no tener problema alguno, por lo que el propio Joan manifestó antes de ganar la presidencia.

Dejando ese asunto de lado, lo cierto es que Messi dejó nuevamente sobre la mesa su amor a Barcelona y lo ratificó con el mensaje que él mismo compartió en sus redes.