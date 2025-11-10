Messi visita el Spotify Camp Nou y emociona a los culés con emotivo mensaje “Ojalá pueda volver”

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelonismo vivió uno de los momentos más emocionante del año, al ver que Leo Messi este lunes una imagen en el remodelado Camp Nou. El argentino, que desde hoy comienza una concentración con la selección albiceleste en Alicante, visitó anoche el recinto culé, tal como lo compartió en sus redes sociales. Pero, además, dejo un texto muy emotivo que hace soñar a la afición azulgrana.



"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", escribió el argentino.

Leo Messi, de 38 años, compartió imágenes del exterior del estadio, pero también entró al césped donde marcó una historia única con la camiseta del Barça.

Joan Laporta y Leo Messi

Este emotivo texto por parte de la estrella argentina, llegan luego de que Joan Laporta le diera la mano a Leo Messi el viernes. Y es que, durante el entrenamiento de puertas abiertas en el Spotify Camp Nou, sobre una anhelada marca el inicio de esta nueva era en el estadio sería con el partido de homenaje al 10. "Dependerá de que ellos quieran", apostilló el presidente. Y Messi, ha dado muestra de su deseo.