Liga Endesa: ¡El Barcelona toca fondo! ¿Quién puede sustuir a Peñarroya?

El FC Barcelona vive horas decisivas. Tras la dolorosa derrota frente al Bàsquet Girona (que viste a través de Meridiano TV), el club culé ha tomado la decisión de destituir a Joan Peñarroya como entrenador principal. Un movimiento que responde a los malos resultados en la Liga Endesa.

La directiva del Barcelona ha actuado para frenar la deriva de una plantilla que se vio superada por un rival de presupuesto sensiblemente inferior este domingo. Con la necesidad de un cambio de rumbo inmediato, todos los focos apuntan ahora al banquillo.

Un viejo conocido suena para el Banquillo del Barcelona

Con la salida de Peñarroya, el nombre de Xavi Pascual se sitúa como la opción mejor posicionada para tomar las riendas del equipo del Barcelona. El técnico catalán, muy querido en el Palau Blaugrana y actualmente libre tras su etapa en Rusia, siempre ha mostrado una clara predisposición a volver a dirigir al conjunto blaugrana.

"La situación no se ha dado en el Barcelona porque el Barcelona nunca he tenido realmente el interés para que yo venga… El Barça cuando quiere una cosa, la consigue"

Comentó Pascual hace semanas a 'Mundo Deportivo', una declaración que demuestra su visto bueno al proyecto culé si se cumplen sus condiciones.

Los pergaminos de Xavi Pascual en el Barcelona

La posible vuelta de Pascual, quien consiguió 19 títulos en su anterior etapa con el Barcelona incluyendo la Euroliga de París, cuatro Ligas Endesa y tres Copas del Rey, sería un revulsivo inmediato. Dada la inminente doble jornada de Euroliga, su conocimiento de la casa y del equipo actual podría ser vital para una rápida transición.

Otras opciones para el Barcelona

Aunque Xavi Pascual encaja a la perfección con el perfil buscado, la directiva del Barcelona también podría apostar a otro nombre conocido en la casa como el de: Svetislav Pesic, quién dejó la selección de Serbia y se encuentra sin equipo, lo que lo convierte en un candidato disponible.

Otro nombre mucho más rebuscado, pero que generaría un maremoto en el baloncesto español, sería el de Pablo Laso. El entrandor está libre y con un currículum envidiable, a pesar de su pasado como entrenador del eterno rival. Su respeto en el panorama del baloncesto es innegable.

El FC Barcelona debe actuar con rapidez para devolver la ilusión a su afición y encontrar al técnico que pueda revertir esta crisis de resultados y sensaciones.