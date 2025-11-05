Joan Laporta revela la fecha de regreso de Barcelona al Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona avanza en dirección a uno de los objetivos de la temporada: regresar oficialmente al Spotify Camp Nou. Y justamente fue su propio presidente, Joan Laporta, es que dio las clave de este regreso.

El mandatario culé compartió con los medios de comunicación en la previa del duelo que el equipo disputará en Champions League ante Brujas y, entre los tantos temas que tocó, la vuelta al mítico recinto fue uno de ellos.

Laporta celebró de primera mano el rotundo éxito que ha sido el anuncio del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en las renovadas instalaciones. Sobre todo, porque en este momento las entradas estarían agotadas para ver la sesión de la plantilla.

"Hay muchas ganas de Camp Nou. Estamos muy agradecidos con los socios, socias, aficionados y aficionadas, de que tengan tantas ganas. Que se hayan vendido todas las entradas es una gran noticia. Es un test que debe hacerse. El entrenamiento nos ayudará a saber cómo funcionarán todos los aspectos para organizar un partido de fútbol", dijo.

¿Cuándo regresaría Barcelona oficialmente al Camp Nou?

Noviembre sería el tan anhelado mes del regreso parcial al estadio, que sigue siendo epicentro de trabajos para su renovación total a finales del 2026. De ahí, a que esta vuelta tenga sus características.

Por ejemplo, el club está a la espera de la recepción de la licencia 1B, que otorgaría un incremento en el aforo a 45.000, tras ya contar con la 1A, que solo permite 27.000 de capacidad. El alto mando espera el gran batacazo con la autorización entre el 12 y el 15 de noviembre, que daría pie para organizar el primer partido en el recinto.

"Se ha constatado que está todo listo y ahora haremos un test público para corroborarlo. Salvo imponderable, el regreso tendrá lugar el 22 o 29 de noviembre", dijo Laporta.

El presidente señala la fecha del 22 porque para este día Barcelona jugaría su primer partido después del parón de selecciones y que programado a disputarse contra el Athletic Bilbao.