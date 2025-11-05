Champions League

Resultados de la jornada de este martes 4 de noviembre en la Champions League

Real Madrid sufre baldazo de agua fría en la cuarta fecha al visitar al Liverpool en Anfield

Stefano Malavé Macri
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 09:32 pm
Liverpool derrota a Real Madrid en Anfield
Este martes dio inicio la cuarta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, donde se disputaron los primeros nueve partidos, incluyendo aquellos que enfrentaron al Real Madrid y al Liverpool en Anfield y al PSG y Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes.

La jornada comenzó con empate entre Napoli y Frankfurt y goleada del Arsenal al Slavia Praga. El Atlético de Madrid no tuvo problemas con el Unión de Saint-Gilloise y el Real Madrid perdió su paso perfecto tras caer ante Liverpool.

El Bayern Múnich se impuso en la casa del PSG, mientras que la Juventus y el Sporting CP empataron a un gol, lo mismo que Olympiacos y PSV. El Tottenham goleó a Copenhague y el Mónaco triunfó en suelo noruego.

Resultados Champions League - Martes 4 de noviembre

  • SSC Napoli (Italia) 0-0 Eintracht Frankfurt eV (Alemania)
  • SK Slavia Praha (República Checa) 0-3 Arsenal FC (Inglaterra)
  • Club Atlético de Madrid (España) 3-1 Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica)
  • Liverpool FC (Inglaterra) 1-0 Real Madrid CF (España)
  • Tottenham Hotspur FC (Inglaterra) 4-0 FC København (Dinamarca)
  • Olympiacos FC (Grecia) 1-1 PSV Eindhoven (Países Bajos)
  • Juventus FC (Italia) 1-1 Sporting Clube Portugal (Portugal)
  • Paris Saint-Germain FC (Francia) 1-2 FC Bayern München (Alemania)
  • FK Bodø/Glimt (Noruega) 0-1 AS Monaco (Francia/Mónaco)

