Resultados de la jornada de este martes 4 de noviembre en la Champions League

Este martes dio inicio la cuarta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, donde se disputaron los primeros nueve partidos, incluyendo aquellos que enfrentaron al Real Madrid y al Liverpool en Anfield y al PSG y Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes.

La jornada comenzó con empate entre Napoli y Frankfurt y goleada del Arsenal al Slavia Praga. El Atlético de Madrid no tuvo problemas con el Unión de Saint-Gilloise y el Real Madrid perdió su paso perfecto tras caer ante Liverpool.

El Bayern Múnich se impuso en la casa del PSG, mientras que la Juventus y el Sporting CP empataron a un gol, lo mismo que Olympiacos y PSV. El Tottenham goleó a Copenhague y el Mónaco triunfó en suelo noruego.

Resultados Champions League - Martes 4 de noviembre