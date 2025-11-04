Mundial Sub-17: ¿En qué clubes juegan los ingleses que fueron derrotados por la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto tuvo su primera alegría en el Mundial Sub-17 este martes 4 de noviembre, tras ganar (0-3) a un durísimo rival en el Grupo E del torneo, nada más y nada menos que Inglaterra.

Los criollos se llevaron el resultado con goles de Román Davis (40'), Dioner Fuentes (45') y Eider Barrios (901+3), tres jugadores que hacen vida en el fútbol venezolano y que fueron suficientes para vencer a un plantel lleno de jugadores que son formados en varios de los principales clubes del mundo.

Por ejemplo, haciendo un repaso de donde militan estos futbolistas hay que decir que tres jugadores del once titular hacen vida en el Manchester City (Kaden Braithwaite, Harrison Miles y Ryan McAidoo), uno en el Brighton (Freddie Simmonds), uno en el Arsenal (Jack Porter), uno en el Tottenham (Malachi Hardy), uno en el Aston Villa (Bradley Burrowes), uno en el Fulham (Seth Ridgeon) y otro en el Lyon (Alejandro Gómes).

No obstante, mientras del lado del once en la oncena nacional solo Marco Libra (Bologna) no juega actualmente en ningún club venezolano, lo que marca un contraste total de la disputa.

¿En qué clubes juegan los futbolistas de la Vinotinto?

En el once de los ingleses estaban jugadores de equipos importantes, una tónica que se repite en el futbolistas del banquillo con jugadores de entidades como Manchester United y Chelsea, por ejemplo.

Para tener una idea el United tiene cuota en esta selección gracias a Bendito Mantato. Por su parte, el cuadro londinense tiene su parte con Reggie Walsh y Chizaram Ezenwata.

El resto del banquillo lo ocuparon Marli Salmon (Arsenal), Louis Page (Leiscester), Igor Tyjon (Blackburn Rovers), Lanre Awesu (West Ham) y Dylan Moody (Southampton).

Finalmente, otro dato interesante lleva a revisar que en la Vinotinto está compuesta por 25 jugadores y 20 integran plantillas en el balompié criollo, siendo las únicas excepciones Marco Libra (Bologna, ITA), Román Lozada (Vélez Sarsfield, ARG), David Uranga (Athletum, USA), Gustavo Caraballo (Orlando City, USA), Andrés Bolaño (Universidad de Chile, CHI) e Iván Molina (Botafogo, BRA).