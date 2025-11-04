Goleada 3-0 de Arsenal a Slavia Praga con doblete de Mikel Merino incluído

Suscríbete a nuestros canales

Los Gunners les endosaron un 3-0 a Slavia Praga, durante la fecha 4 de la Champions, con dos tantos de Mikel Merino. En el transcurso del segundo tiempo, Mikel Merino desafió al portero en dos ocasiones (0' y 22'), demostrando maestría para anotar de jugada y de cabeza, liderando una jornada memorable. Bukayo Saka se sumó al festín goleador a través de un remate desde los doce pasos al minuto 31 de la primera parte.Mikel Merino hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 22 de la segunda etapa. Con un pase de Declan Rice, el delantero conectó con un cabezazo el balón que entró por el palo izquierdo del arquero.

Bukayo Saka se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Arsenal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 12 pases correctos.

También fue importante Mikel Merino. El delantero de Arsenal marcó 2 goles, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 20 pases correctos.

El director técnico de Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, planteó una estrategia 3-4-3 con Jakub Markovic en el arco; Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek y David Zima en la línea defensiva; David Moses, Christos Zafeiris, Michal Sadílek y Youssoupha Mbodji en el medio; y Lukas Provod, Tomás Chory y Youssoupha Sanyang en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Mikel Arteta se pararon con un esquema 4-3-3 con David Raya bajo los tres palos; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en defensa; Ethan Nwaneri, Christian Norgaard y Declan Rice en la mitad de cancha; y Bukayo Saka, Mikel Merino y Leandro Trossard en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Evzena Rosického fue Aliyar Aghayev.

Slavia Praga recibirá a Athletic Bilbao en la próxima jornada. Por el lado de los Gunners jugarán de local frente a Bayern Múnich.

Cambios en Slavia Praga

48' 2T - Salió Tomás Chory por Mojmir Chytil

69' 2T - Salieron Christos Zafeiris por Muhammed Cham y Tomas Vlcek por David Doudera

73' 2T - Salieron David Moses por Hashioka Daiki y Youssoupha Sanyang por Vasil Kusej

Amonestados en Slavia Praga:

24' 2T Christos Zafeiris (Conducta antideportiva), 38' 2T David Doudera (Conducta antideportiva) y 50' 2T Youssoupha Mbodji (Conducta antideportiva)

Cambios en Arsenal

64' 2T - Salió Ethan Nwaneri por Eberechi Eze

71' 2T - Salió Leandro Trossard por Max Dowman

72' 2T - Salieron Piero Hincapié por Myles Lewis-Skelly y Jurriën Timber por Ben White

80' 2T - Salió Declan Rice por Andre Harriman-Annous

Amonestados en Arsenal:

22' 1T Ethan Nwaneri (Conducta antideportiva), 36' 1T Mikel Merino (Conducta antideportiva), 29' 2T Christian Norgaard (Conducta antideportiva) y 33' 2T Myles Lewis-Skelly (Conducta antideportiva)

