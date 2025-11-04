Mira los resultados del segundo día de la primera fecha del Mundial Sub-17

El Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 ha arrancado con una emocionante y sorpresiva primera jornada, que celebró su segundo día este martes 4 de noviembre. Los resultados han dejado en claro que el torneo estará lleno de emociones, con goleadas impactantes y resultados ajustados que ya perfilan a los favoritos.
NOTAS RELACIONADAS
Resultados completos de la primera fecha (Martes 4 de noviembre)
La jornada estuvo marcada por las grandes diferencias en algunos marcadores y la confirmación de la Vinotinto Sub-17 como protagonista del torneo.
|Partido
|Resultado
|Goles a destacar
|Observaciones
|Costa de Marfil vs. Suiza
|1 - 4
|El ataque suizo demostró gran contundencia.
|Suiza arranca con pie derecho y se posiciona bien en su grupo.
|Brasil vs. Honduras
|7 - 0
|Goleada impactante que demuestra el poderío ofensivo de la "Canarinha".
|Brasil envía un mensaje de seriedad y se perfila como candidato.
|México vs. Corea del Sur
|1 - 2
|Remontada coreana en un duelo muy disputado.
|Batacazo de Corea del Sur ante la selección "azteca".
|Haití vs. Egipto
|1 - 4
|Egipto aseguró el triunfo con autoridad.
|Buen inicio africano.
|Alemania vs. Colombia
|1 - 1
|Empate con sabor a victoria para Colombia.
|Reparto de puntos en un partido de alta intensidad.
|Inglaterra vs. Venezuela
|0 - 3
|Goles de Davis, Fuentes y Barrios. Actuación estelar del portero Vázquez.
|¡Goleada histórica de la Vinotinto Sub-17! Gran debut de los dirigidos por Vizcarrondo.
|Corea del Norte vs. El Salvador
|5 - 0
|Festival de goles norcoreano.
|Inicio arrollador para Corea del Norte.
|Indonesia vs. Zambia
|1 - 3
|Zambia capitalizó sus oportunidades con efectividad.
|Victoria importante para Zambia.
Los debuts del miércoles 5 de noviembre
La primera fecha del Mundial Sub-17 se completará este miércoles 5 de noviembre, con la entrada en escena de más selecciones importantes, incluyendo a equipos de gran tradición mundialista y sudamericana.
Los aficionados podrán presenciar el debut de:
-
Francia
-
Chile
-
Paraguay
-
Estados Unidos
-
Canadá
La jornada de mañana será crucial para terminar de definir las primeras posiciones de todos los grupos y establecer el panorama completo del torneo antes de la segunda fecha.