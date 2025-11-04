Mira los resultados del segundo día de la primera fecha del Mundial Sub-17

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 ha arrancado con una emocionante y sorpresiva primera jornada, que celebró su segundo día este martes 4 de noviembre. Los resultados han dejado en claro que el torneo estará lleno de emociones, con goleadas impactantes y resultados ajustados que ya perfilan a los favoritos.

Resultados completos de la primera fecha (Martes 4 de noviembre)

La jornada estuvo marcada por las grandes diferencias en algunos marcadores y la confirmación de la Vinotinto Sub-17 como protagonista del torneo.

Partido Resultado Goles a destacar Observaciones Costa de Marfil vs. Suiza 1 - 4 El ataque suizo demostró gran contundencia. Suiza arranca con pie derecho y se posiciona bien en su grupo. Brasil vs. Honduras 7 - 0 Goleada impactante que demuestra el poderío ofensivo de la "Canarinha". Brasil envía un mensaje de seriedad y se perfila como candidato. México vs. Corea del Sur 1 - 2 Remontada coreana en un duelo muy disputado. Batacazo de Corea del Sur ante la selección "azteca". Haití vs. Egipto 1 - 4 Egipto aseguró el triunfo con autoridad. Buen inicio africano. Alemania vs. Colombia 1 - 1 Empate con sabor a victoria para Colombia. Reparto de puntos en un partido de alta intensidad. Inglaterra vs. Venezuela 0 - 3 Goles de Davis, Fuentes y Barrios. Actuación estelar del portero Vázquez. ¡Goleada histórica de la Vinotinto Sub-17! Gran debut de los dirigidos por Vizcarrondo. Corea del Norte vs. El Salvador 5 - 0 Festival de goles norcoreano. Inicio arrollador para Corea del Norte. Indonesia vs. Zambia 1 - 3 Zambia capitalizó sus oportunidades con efectividad. Victoria importante para Zambia.

Los debuts del miércoles 5 de noviembre

La primera fecha del Mundial Sub-17 se completará este miércoles 5 de noviembre, con la entrada en escena de más selecciones importantes, incluyendo a equipos de gran tradición mundialista y sudamericana.

Los aficionados podrán presenciar el debut de:

Francia

Chile

Paraguay

Estados Unidos

Canadá

La jornada de mañana será crucial para terminar de definir las primeras posiciones de todos los grupos y establecer el panorama completo del torneo antes de la segunda fecha.