Mundial Sub-17: ¿En qué clubes juegan los futbolistas venezolanos que ganaron a Inglaterra?

La Vinotinto arrancó con pie derecho su camino en el Mundial Sub-17 y dio la primera gran sorpresa del torneo, tras ganar a una candidata en el Grupo E como Inglaterra (0-3).

Este resultado es importante para las aspiraciones del combinado nacional, que visualiza más cerca el primer gran objetivo en el certamen: los dieciseisavos de final.

Pero además este hecho cobra valor al revisar dónde juegan los futbolistas que hicieron posible el gran debut mundialista en Qatar, justamente, porque la mayoría lo hace en el fútbol venezolano.

Un dato estremecedor y que sirve de prueba fehaciente está en que 10 de los 11 jugadores en la alineación titular forman parte del Futve y el único que compite fuera del certamen es Marco Libra con el Bologna.

¿En qué clubes juegan los futbolistas de la Vinotinto?

La convocatoria criolla está compuesta por 25 jugadores y 20 integran plantillas en el balompié criollo. Las únicas excepciones las representan: Marco Libra (Bologna, ITA), Román Lozada (Vélez Sarsfield, ARG), David Uranga (Athletum, USA), Gustavo Caraballo (Orlando City, USA), Andrés Bolaño (Universidad de Chile, CHI) e Iván Molina (Botafogo, BRA).

Del resto, la preponderancia la tiene el Futve en cada demarcación. En la valla, por ejemplo, los cuatro guardametas juegan en Venezuela: Alan Vázquez (Metropolitanos FC), Ángel Pérez (Academia Puerto Cabello), Sebastián Angulo (Academia Puerto Cabello) y Andrés Lugo (Caracas FC).

Misma situación que ocurre en toda la zona defensiva de la selección con: Román Davis (UCV FC), Alejandro Hernández (Metropolitanos FC), Marcos Maitán (Monagas SC), Ricardo Rincones (Monagas SC), Eider Barrios (Caracas FC), Luis Karbowski (Academia Puerto Cabello), Luigi Pagano (Deportivo Rayo Zuliano), Dioner Fuentes (Monagas SC).

Resto de la convocatoria: Henrry Díaz (Monagas SC), Marco Libra (Bologna, ITA), Román Lozada (Vélez Sarsfield, ARG), John Mancilla (Monagas SC), Wiliander Muñoz (UCV FC), Yerwin Sulbarán (Monagas SC), Juan Uribe (Caracas FC), Yimvert Berroterán (UCV FC), Ender Albarrán (Estudiantes de Mérida), David Uranga (Athletum, USA), Gustavo Caraballo (Orlando City, USA), Andrés Bolaño (Universidad de Chile, CHI), Iván Molina (Botafogo, BRA).