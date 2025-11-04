Champions League

Estos son los partidos de este martes 4 de noviembre en la Champions League

La jornada número cuatro en la Liga de Campeones de la UEFA dará inicio este martes

Por

Stefano Malavé Macri
Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 01:41 am
Estos son los partidos de este martes 4 de noviembre en la Champions League
Real Madrid visita al Liverpool en la cuarta fecha
La Fase de Liga de la UEFA Champions League ya se acerca a la mitad de su calendario al albergar este martes un total de nueve emocionantes compromisos donde los equipos seguirán luchando por colarse entre los mejores 24 del torneo.

La fecha abre con Napoli y Frankfurt enfrentándose en Italia y el Arsenal visitando la República Checa para jugar ante Slavia Praga. Posteriormente, Atlético de Madrid recibe al Unión de Saint.Gilloise y el Real Madrid, en busca de mantener su paso perfecto, visita al Liverpool en Anfield.

Sin dudas, el otro partido más destacado de la jornada enfrentará a Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, al mismo tiempo que la Juventus recibe en Turín al Sporting CP. Olympiacos y PSV chocan en suelo griego, Tottenham y Copenhague en Londres y Bodø/Glimt enfrentará al Mónaco en Noruega.

UEFA Champions League - Martes 4 de noviembre

  • SSC Napoli (Italia) vs Eintracht Frankfurt eV (Alemania) - 13:45
  • SK Slavia Praha (República Checa) vs Arsenal FC (Inglaterra) - 13:45
  • Club Atlético de Madrid (España) vs Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica) - 16:00
  • Liverpool FC (Inglaterra) vs Real Madrid CF (España) - 16:00
  • Tottenham Hotspur FC (Inglaterra) vs FC København (Dinamarca) - 16:00
  • Olympiacos FC (Grecia) vs PSV Eindhoven (Países Bajos) - 16:00
  • Juventus FC (Italia) vs Sporting Clube Portugal (Portugal) - 16:00
  • Paris Saint-Germain FC (Francia) vs FC Bayern München
  • FK Bodø/Glimt (Noruega) vs AS Monaco (Francia/Mónaco) - 16:00

Martes 04 de Noviembre de 2025
