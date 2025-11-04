Estos son los partidos de este martes 4 de noviembre en la Champions League

La Fase de Liga de la UEFA Champions League ya se acerca a la mitad de su calendario al albergar este martes un total de nueve emocionantes compromisos donde los equipos seguirán luchando por colarse entre los mejores 24 del torneo.
La fecha abre con Napoli y Frankfurt enfrentándose en Italia y el Arsenal visitando la República Checa para jugar ante Slavia Praga. Posteriormente, Atlético de Madrid recibe al Unión de Saint.Gilloise y el Real Madrid, en busca de mantener su paso perfecto, visita al Liverpool en Anfield.
Sin dudas, el otro partido más destacado de la jornada enfrentará a Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, al mismo tiempo que la Juventus recibe en Turín al Sporting CP. Olympiacos y PSV chocan en suelo griego, Tottenham y Copenhague en Londres y Bodø/Glimt enfrentará al Mónaco en Noruega.
UEFA Champions League - Martes 4 de noviembre
- SSC Napoli (Italia) vs Eintracht Frankfurt eV (Alemania) - 13:45
- SK Slavia Praha (República Checa) vs Arsenal FC (Inglaterra) - 13:45
- Club Atlético de Madrid (España) vs Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica) - 16:00
- Liverpool FC (Inglaterra) vs Real Madrid CF (España) - 16:00
- Tottenham Hotspur FC (Inglaterra) vs FC København (Dinamarca) - 16:00
- Olympiacos FC (Grecia) vs PSV Eindhoven (Países Bajos) - 16:00
- Juventus FC (Italia) vs Sporting Clube Portugal (Portugal) - 16:00
- Paris Saint-Germain FC (Francia) vs FC Bayern München
- FK Bodø/Glimt (Noruega) vs AS Monaco (Francia/Mónaco) - 16:00