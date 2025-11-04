Real Madrid homanejea a Diogo Jota en su visita a Anfield

Suscríbete a nuestros canales

En la antesala de su duelo de Liga de Campeones en Anfield, el Real Madrid protagonizó un gesto cargado de emoción y respeto al rendir un sentido homenaje al fallecido jugador Diogo Jota y a su hermano André, víctimas de un trágico accidente en julio.

Una pequeña delegación blanca integrada por Xabi Alonso, los defensores Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen y el legendario Emilio Butragueño se acercó al estadio para participar en el tributo. El acto tuvo lugar frente al acceso principal de Anfield, donde se instalaron ramos de flores en los colores blanco y rojo, y se hizo un minuto de silencio en memoria del delantero portugués.

El homenaje más conmovedor fue protagonizado por Alexander-Arnold, excompañero y amigo muy cercano de Jota. Él depositó un ramo de flores rojas y blancas acompañado de una carta en la que expresó su tristeza y gratitud.

"Mi compañero Diogo, te extrañamos mucho, pero seguimos queriéndote. Tu recuerdo y el de André siempre perdurarán", manifiesta: Además, colocó un control rojo de PlayStation, en homenaje a la célebre celebración del "joystick invisible" de Jota, con una frase que decía: "Forever campeón, te extrañaré".

Homenaje merengue

Alonso, que vistió la camiseta del Liverpool en su carrera como futbolista, depositó ramos blancos en nombre del Madrid junto con un mensaje oficial: "El Real Madrid expresa sus condolencias al Liverpool y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una persona excepcional y un jugador extraordinario".

El homenaje mostró la solidaridad entre clubes y la capacidad del fútbol para transcender rivalidades, uniendo a Madrid, Liverpool y el entorno del jugador en un reconocimiento compartido. Anfield quedó impregnado de respeto y recuerdo, mientras el mundo del fútbol guarda memoria: hoy, el balón se detiene para honrar al número 20.