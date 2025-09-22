Balón de Oro 2025: Diogo Jota recibe un homenaje en la gala (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La Gala del Balón de Oro 2025, celebrada esta noche en el Théâtre du Châtelet de París, abrió con un conmovedor tributo a la memoria de Diogo Jota, exdelantero del Liverpool y estrella de la selección portuguesa, y su hermano André Silva, quienes perdieron la vida trágicamente en un accidente de automóvil en España.

El audiovisual presentado durante la ceremonia conmovió a los presentes con una selección de imágenes y videos que revivieron los momentos más emblemáticos de la vida y carrera de Jota.

Desde sus inicios en el Paços de Ferreira, su paso por el Wolverhampton y el Atlético de Madrid, hasta sus triunfos en Anfield, donde contribuyó decisivamente a la conquista de la Premier League, la FA Cup y la League Cup.

¡Su esposa estuvo en la gala!

También se incluyeron tomas familiares con su esposa Rute Cardoso (con quien se casó apenas once días antes del fatal suceso) y sus tres hijos, así como imágenes de André, mediocampista del Penafiel en la segunda división portuguesa.

La organización del Balón de Oro, a través de su cuenta oficial en redes sociales, destacó: "Este es más que fútbol. Un tributo a Diogo Jota". La ceremonia recordó a Jota como un jugador excepcional con casi 50 internacionalidades, pero sobre todo una persona extraordinaria, respetada por todos y con una alegría contagiosa.

En un gesto de apoyo a la familia, Rute Cardoso, viuda de Jota, fue invitada especial a la gala y desfiló con elegancia por la alfombra roja. Su presencia simbolizó la fortaleza ante la pérdida y generó aplausos y mensajes de solidaridad.

La Federación Portuguesa de Fútbol y el Liverpool FC reiteraron su compromiso de perpetuar su memoria en cada partido y estadio.