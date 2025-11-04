Champions League: Harry Kane al acecho del récord inglés de Wayne Rooney

Suscríbete a nuestros canales

Harry Kane es uno de los delanteros más letales de la actualidad. Su estado de forma es tal que el Bayern Múnich se aferra a él para pelear esta edición de la Champions League; en esa línea, podría superar muy pronto un récord inglés de Wayne Rooney en su próximo juego.

La marca que quiere alcanzar Kane es la de más goles de un inglés con un solo equipo en la Champions League. Dicha marca, la tiene Rooney con el Manchester United que logró 25 goles; Harry actualmente tiene 24 anotaciones con los alemanes y con un doblete iguala a su compatriota.

Bayern Múnich es uno de los equipos con mejor estado de forma de la actualidad. Su puntaje perfecto en la Bundesliga en 9 fechas, está siendo clave para afrontar la Champions con tranquilidad y totalmente enfocado. El equipo inglés tiene lo necesario para ganar el título internacional.

Harry Kane al ritmo goleador de los alemanes

Harry Kane no solo está marcando goles: está marcando como lo hacen los grandes artilleros alemanes. Su promedio en Champions League con el Bayern Múnich supera expectativas y lo ubica en una frecuencia que recuerda a leyendas del club. El ritmo bávaro ya lo adoptó como propio.

El inglés suma 107 goles en 111 partidos y ya ostenta un promedio goleador superior al de Gerd Müller y Robert Lewandowski. Aún no tiene sus títulos ni lo que representaban en el Bayern, pero va encaminado. Con goles, podría imponer un ritmo demoledor, al más puro estilo alemán.

Harry Kane en el top 5 goleadores del Bayern Múnich en Champions League

Harry Kane en solo tres temporadas ya es parte del top 5 goleadores históricos del Bayern Múnich en la Champions League. El inglés es el hombre gol del equipo y lo demuestra cada vez que tiene la oportunidad de jugar. En esa línea, podría terminar su carrera como el goleador histórico del club.

Top 5 goleadores históricos del Bayern en Champions: