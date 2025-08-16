El Bayern Múnich se consagra campeón de la mano de Luis Díaz

Suscríbete a nuestros canales

El Bayern de Múnich ha comenzado la nueva temporada con el pie derecho, levantando el primer trofeo en juego al vencer 2-1 al VfB Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania. El partido, celebrado en el Mercedes-Benz Arena, fue un duelo equilibrado, donde la calidad individual de los atacantes bávaros terminó por inclinar la balanza a su favor.

El encuentro se mantuvo parejo desde el principio, con ambos equipos generando oportunidades, pero fue la definición del Bayern la que marcó la diferencia. El delantero inglés Harry Kane fue el primero en romper el cero en el marcador, demostrando una vez más su instinto goleador para adelantar a su equipo.

¡Debut inmejorable para Luis Díaz!

Sin embargo, el momento más destacado de la noche llegó con el segundo gol, obra del extremo colombiano Luis Díaz. El flamante fichaje del Bayern no solo tuvo un debut oficial soñado, sino que también se estrenó en la red con la camiseta bávara, anotando el 2-0 que parecía sellar la victoria.

A pesar de la ventaja, el Stuttgart no bajó los brazos y, en los últimos minutos, Jamie Leweling logró descontar para darle dramatismo al final del encuentro. Sin embargo, el tiempo se agotó y la reacción llegó demasiado tarde para evitar la derrota.

Con este triunfo, el Bayern de Múnich se hace con su primer título de la temporada. Este trofeo no solo es una declaración de intenciones, sino que también sirve como una inyección de motivación para el equipo de cara al inicio de la Bundesliga y su participación en la UEFA Champions League, donde buscarán seguir demostrando su dominio en el fútbol europeo.