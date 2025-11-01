¿Fórmula Lewandowski? Harry Kane se pone a tiro para el FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

No es un secreto que en el FC Barcelona ya están pensando en el día después de Robert Lewandowski, es decir, ya tienen en carpeta el estudio de quien pueda ser su recambio cuando el polaco diga adiós como futbolista a la institución.

Hasta el momento los tiros apuntan a que el delantero estaría en su última campaña en el club, si no es que en el cierre de la temporada las cosas cambian drásticamente y el ariete firma una extensión por otro año de contrato.

Sin embargo, aún en esa tesitura, desde la institución son conscientes que es el momento de dar el paso por encontrar al centrodelantero que tomará las riendas en lo sucesivo.

Justamente, en este contexto se abrió una puerta para los culés y que curiosamente puede repetir la fórmula con la que en su día trajeron al polaco a la institución en en el verano de 2022. Y es entonces cuando entra a la discusión un nombre particular: Harry Kane.

¿Harry Kane puede llegar a Barcelona?

Aún quizá es muy pronto para afirmarlo, pero lo cierto es que hay un camino que lo pone a tiro a la institución azulgrana y que fue revelado en Alemania por el diario 'Bild', que detalla que el inglés tiene una cláusula de rescisión por un valor de 65 millones de euros.

Esa vía de salida debería ser activada en el próximo mes de enero, para salir del club alemán en el verano de 2026. Este escenario tiene similitudes a la forma en la que justamente Lewandowski abandonó el Bayern Múnich, a falta de un año de contrato con un precio de 45 millones de euros más cinco en variables.

La otra situación parecida es que el propio 'Lewy' fue a vestir los colores azulgranas con 33 años, misma edad que tendría Kane de recalar en la plantilla culé para la siguiente campaña. En ambos casos los dos delanteros vivían un idilio con el gol.

Para tener una idea con lo que viene haciendo Harry, solo hay que echar un ojo a las estadísticas tanto en la pasada temporada como en esta. Por ejemplo, el curso pasado firmó 41 dianas, con 14 asistencias a su cuenta, mientras que en la presente actividad 2025-26 ya suma 22 tantos en 14 encuentros, con mucho por recorrer.

Eso principalmente es lo que sería una de las principales motivaciones de Barcelona para pensarse este movimiento, en medio de otras alternativas de menor precio como Etta Eyong, el delantero del Levante.