Hansi Flick ya tiene candidatos para suplir a Pedri

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona recibió un problema sobre sus planes en este momento de la temporada cuando confirmó la lesión de Pedri, quien sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda y lo tendrá alejando de la acción algunos partidos.

El mediocampista es pieza clave en la idea de Hansi Flick y suplirlo no es una tarea sencilla para el estratega alemán. Sin embargo, no tiene otro remedio que analizar las opciones que tiene a su mando actualmente.

De entrada, lo más lógico como primera puesta en escena es que ese doble pivote sea integrado por Frenkie de Jong junto a Marc Casadó, quien venía siendo el cambio habitual en esa demarcación.

Ahora bien, como los partidos pueden exigir distintas opciones y el calendario es apretado, Flick tendrá a su disposición más elementos, incluso del propio filial del club.

¿Cuáles son las opciones a la baja de Pedri?

Uno de los primeros nombres que se vienen a la mente de los seguidores culés es el de Eric Garcia, un seguro para su entrenador y que ha visto acción en distintas posiciones (lateral, central y mediocentro), siendo útil y rendidor en todas.

La duda que surge con García es que está ganando enteros en defensa, en la que parecería un fijo como compañía de Pau Cubarsí, por lo que abre la posibilidad a las opciones de la cantera.

Uno de esos nombres es el centrocampista Tommy Marqués, que tiene solo 19 años y fue llamado a integrar las sesiones de entrenamientos. Por los momentos no parece la primera decisión de Hansi a la hora de probar, pero no se puede descartar cualquier oportunidad.

No obstante, en las quinielas hay quienes pondrán también a Frenkie De Jong junto a Fermín López, alternativa también limitada con las bajas en la zona del mediapunta.

Finalmente, habrá quienes se pregunten en Barcelona por Marc Bernal, que ya está de regreso y la campaña pasada fue un seguro para Hansi Flick. Sin embargo, no se prevé que tome de inmediato el lugar de Pedri, porque el técnico quiere tomárselo con más tranquilidad, después de su ausencia de un año por la lesión de rodilla.