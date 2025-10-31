Barcelona ya tiene fecha para regresar al Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona está próximo a dar un importante paso en su regreso al Spotify Camp Nou, escenario donde apuntan a retornar en la presente temporada. El recinto estaría cerca de ver nuevamente tanto al equipo como a los fanáticos culés en el mítico estadio.

Después de años intensos de remodelaciones y entregar una cara renovada a la casa de los azulgranas, el Barça regresará al mítico Camp Nou el próximo 7 de noviembre con un entrenamiento a puertas abiertas, un evento muy esperado por los aficionados.

Esta sesión servirá también como test técnico y operativo para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación, en el marco del proceso de reapertura progresiva del estadio, de acuerdo con un comunicado del Barcelona.

Barcelona regresa al Camp Nou

El club expresó su ilusión de volver a su nueva casa, que por mucho años regaló noches mágicas tanto en UEFA Champions League como en diferentes competiciones, y esperan contar con la presencia de sus fieles aficionados. El conjunto blaugrana se ha mantenido viendo acción en el Estadio Olímpico de Montjuic, escenarios donde también han logrado resultados importantes en los últimos tiempos.

El club ha anunciado que el aforo será de 23.000 espectadores, una cifra limitada debido a que las obras aún no están completamente finalizadas. Aun así, se espera un ambiente festivo y lleno de emoción, con miles de culés ansiosos por volver a sentir la magia del Camp Nou. Este entrenamiento no solo será una oportunidad para ver al equipo en acción, sino también un símbolo del regreso del Barça a su hogar histórico.