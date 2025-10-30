Barcelona tiene un problema y debe solucionarlo cuanto antes

Suscríbete a nuestros canales

La temporada del FC Barcelona está en una etapa cumbre, en la que necesita cambiar las sensaciones en los venideros partidos y en medio de todo ha enfrentado una situación alarmante que debe solucionar para el resto de la campaña.

Este apartado está ubicado en las lesiones del equipo, de las que solo un puñado de jugadores se ha podido salvar, mientras hasta el 65% de la plantilla ha sucumbido ante la enfermería.

Para ser más precisos son hasta 15 futbolistas los que han sido bajas en algún momento para Hansi Flick, el más reciente en unirse es Pedri, tras sufrir una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda.

¿Cuáles son los únicos jugadores salvados de las lesiones en el Barcelona?

El número exacto es ocho. Sí, solo son ocho efectivos del conjunto culé se han salvado de la enfermería. Todas las demarcaciones han visto esta realidad, que ya preocupa en el club.

Los inmaculados hasta el momento han sido Wojciech Szczesny, Ronald Araujo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Casadó, Marcus Rashford y Roony Bardghji.

Por ejemplo, en la zona de la portería de los estelares solo Szczesny sigue activo, con Ter Stegen aún fuera de combate y Joan García muy cercano de regresar a la acción.

De las demarcaciones más respetadas por las lesiones en esta campaña, contrario a la anterior, ha sido la defensiva con Araujo, Gerard Martín, Cubarsí y Eric García no han pasado por ningún parte médico. Christensen y Balde han ido directamente a la enfermería, mientras Koundé se ausentó de dos entrenamientos previo al clásico por precaución.

El ataque muy castigado

La zona más crítica en esta discusión ha sido la ofensiva. Precisamente, no con nombres cualquieras, sino piezas clave en la idea de Flick, como Lamine, Lewandowski, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres y Raphinha.

El mediocampo de Barcelona ahora es que inicia su padecimiento con Pedri, un futbolista clave en el orden del equipo en ambas facetas del campo.