Superliga Europea ataca con increíble demanda a la UEFA

Suscríbete a nuestros canales

Después de que parecía perder la batalla con la UEFA, Los abogados del Real Madrid y de A22, la empresa gestora de la Superliga Europea, están trabajando en una demanda multimillonaria contra el máximo organismo del fútbol europeo.

Tanto la institución blanca como el A22 estarían realizando un contrataque a la UEFA con una reclamación, que se espera se presente en los tribunales y tiene objetivo compensar los "daños sustanciales" que aseguran haber sufrido las entidades involucradas en el proyecto de la Superliga, de acuerdo con la información de Diario AS.

La cifra solicitada de los impulsadores de la Superliga Europea alcanza los 4.500 millones de euros, lo que refleja la magnitud del conflicto legal en curso, cuyas repercusiones podrían alterar significativamente el panorama del fútbol en el viejo continente.

Superliga presentaría demanda contra UEFA

Los abogados del Real Madrid y de A22 dan un golpe de autoridad al máximo organismo del fútbol europeo, después de mantener casi una docena de reuniones infructuosas para llegar a un acuerdo que permitiera cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según los mencionados abogados de los merengues y A22, la UEFA nunca tuvo el propósito de llegar a un acuerdo, sino sólo el de ganar tiempo para impedir la puesta en marcha de la Superliga.

El conflicto entre la UEFA y los clubes promotores de la Superliga continúa escalando, y la demanda se presenta como una de las acciones legales más ambiciosas en la historia reciente del deporte. Mientras tanto, la UEFA y los clubes siguen enfrentándose por el futuro de las competiciones internacionales, con la Superliga como el principal punto de controversia.