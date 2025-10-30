Barcelona más cerca de volver a su casa

Suscríbete a nuestros canales

Hay que hablar del Spotify Camp Nou, el recinto del FC Barcelona, que se mantiene recibiendo los trabajos de remodelación. Justamente, el estadio es noticia en este momento porque pasos se han dado para que los culés puedan volver a jugar oficialmente en estas instalaciones.

De entrada, hay que comentar que la primera gran noticia para los azulgranas se dio el pasado 17 de octubre, cuando recibieron la licencia de primera ocupación de la fase 1A por parte del Ayuntamiento de la ciudad.

Esto significaba un primer paso para el club, porque permitía ocupar la primera y segunda gradería en las zonas de Tribuna y Gol Sur, que además autorizaban una capacidad para 27.000 personas.

Sin embargo, pese a la luz verde, desde el alto mando de la institución se dispuso esperar más tiempo para organizar el regreso parcial a jugar en este estadio, con la intención de llegar a la licencia de primera ocupación de la fase 1B, que permite otro aforo hasta los 45.000 espectadores.

Barcelona está cerca de regresar al Camp Nou

Fue el nuevo director general del club, Manel Del Río, quien reveló el plan del equipo en una charla previa a la Asamblea de Compromisarios. En esa entrevista reconoció que volver al estadio con 27.000 espectadores no era del todo sostenible, de ahí a que aguardarían un tanto más jugando en Montjuïc, con capacidad para 50.000.

Con todo esto, la lupa quedaba puesta en los avances para esa licencia fase 1B, que desde Sport han comentando está más cerca. Según lo compartido por este medio, ya hay conversaciones avanzadas entre el club y representantes del Ayuntamiento.

Esas charlas han dejado como fechas tentativas una cerca entre el 12 y el 15 de noviembre. Por ejemplo, sostienen que las obras en la zona de lateral están finalizadas desde hace días y ahora solo hay trabajos para corregir fallas detectadas.

Desde Barcelona habría optimismo en estas fechas y solo quedan a expensas del ente de la 'Ciudad Condal' para que por fin los azulgranas puedan volver a estar en casa, que espera a estar completada en 2026.