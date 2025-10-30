Los movimientos en la enfermería de Barcelona que mantienen la preocupación

Suscríbete a nuestros canales

Unos entran y otros salen. Así, ahora mismo está la enfermería del Barcelona, que sigue siendo un dolor de cabeza para los culés en un tramo de la temporada en la que necesitan victorias para cambiar sensaciones.

Son hasta jugadores los que no tienen alta médica. Con Robert Lewandowski y Dani Olmo como los más cercanos a regresar a la acción y quienes estarán próximos a estar disponibles para Hansi Flick.

Sin embargo, la enfermería tiene sus casos más positivos y otros que dejan la incertidumbre para lo que viene, cuando el club requiere de sus principales referentes.

Raphinha con lupa en Barcelona

Este es uno de esos casos que particularmente tienen mayor focos en este momento. Sobre todo, por lo mucho que hoy el equipo requiere del trabajo del brasilero.

El extremo ahora mismo no tiene plazos marcados para un regreso y eso es lo que más preocupa desde su lesión contra el Oviedo.

En un inicio se pensaba que podía estar listo para medirse en el clásico contra Real Madrid, pero lo cierto es que recayó en su recuperación y las sensaciones fueron a peor.

Las incógnitas

El carioca no es el único en la rampa de las dudas, porque otro nombre en particular se ha perdido este tramo de la campaña. Ese es Andreas Christensen, quien no ha sumado acción en los dos duelos recientes por una gastroenteritis, pero luego le agregó a su situación una lesión en el sóleo de la pierna derecha.

Otros casos en la lista, que no se esperan en lo inmediato son los de Gavi y Ter Stegen. El primero con previsión de estar cuatro y cinco meses de baja, mientras el segundo ya cumplió su tercer mes fuera de la actividad oficial y al que se le espera a principios del próximo año.

Finalmente, el gran varapalo para Barcelona ha sido la lesión de Pedri, del que se informó una lesión muscular y estaría de baja entre mes y medio.