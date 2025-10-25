LaLiga: Los convocados por Hansi Flick para el clásico

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona realizó su entrenamiento matutino en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí como parte de la preparación de la jornada liguera de este domingo. La expedición del FC Barcelona volará esta tarde a Madrid para disputar este domingo el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Se conoció que los jugadores dormirán en el Intercontinental Madrid by IHG, alojamiento habitual para los culés en el Paseo de la Castellana.

Convocatoria para el clásico

Hansi Flick anunció la convocatoria esta misma tarde con siete bajas importantes: Andreas Christensen continúa indispuesto. con secuelas de una gastroenteritis, la lista sigue con los lesionados Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Gavi, Joan Garcia y Ter Stegen.

Los 22 citados al clásico español son: los porteros Wojciech Szczesny, Diego Kochen y Eder Aller; los defensas Jules Koundé, Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Gerard Martín, Jofre Torrents y Xavi Espart; los centrocampistas Pedri González, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Pedro 'Dro' Fernández y Marc Bernal; y los delanteros Ferran Torres, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.

Cómo se mencionó, la lista cuenta con Frenkie de Jong, que no entrenó un par de días debido a una gastroenteritis, y Jules Koundé, que presentaba problemas por un golpe sufrido en un entrenamiento.