El segundo de Hansi Flick le mete más leña al fuego en el Clásico: "En el Bernabéu nunca sabes qué puede pasar"

Suscríbete a nuestros canales

Solo faltan horas para que el balón ruede en el primer clásico de la temporada entre Real Madrid y Barcelona, por ende los entrenadores que ocuparán los banquillos del Santiago Bernabéu responden las preguntas correspondientes en rueda de prensa. Marcus Sorg, en representación de Hansi Flick (sancionado por roja) y del Barcelona se hizo cargo de dar las respuestas a los periodistas el día previo al gran partido y dejó más de un recado.

El segundo entrenador del Barcelona actuó con mucha naturalidad en la rueda de prensa y le restó importancia a más de un tema que ha tenido revuelo entre prensa y fanáticos por los últimos días. "Es un honor estar en el banquillo mañana, es una ocasión especial. Esperamos un partido muy difícil. Hay que demostrar nuestros puntos fuertes, como la presión alta", así inició su intervención ante los medios.

Sorg habló de las lesiones en ataque y como podrían afectar al equipo contra el Real Madrid, tanto desde el arranque como las opciones que podrá tener o no desde el banquillo: "Cualquier equipo querría tener a Raphinha, pero la situación es la que es. Está lesionado. Veremos si Ferran juega de inicio, lo decidiremos mañana".

Sobre las posibles decisiones arbitrales durante el partido, el alemán no se cortó y explicó que en casa del Real Madrid todo es posible: "En el Bernabéu nunca sabes qué puede pasar, hay muchas emociones. Estamos preparados". Sobre el tema arbitral, también dijo: "Creo que nos tenemos que centrar en el partido y en nada más. Todos cometemos errores".

El preparador también asume la importancia de no contar con el entrenador principal en un partido tan importante para el Barcelona como el Clásico: "Si no está Hansi, se le echa de menos, es la parte más importante del equipo. Es una desventaja, pero pasa como con los jugadores. Hay que dar el cien por cien y gestionar esta situación de la mejor manera".