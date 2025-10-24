Decisión final: ¿Hansi Flick podrá dirigir el clásico ante Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se medirá este domingo 26 de octubre a su eterno rival, el Real Madrid, como epicentro del partido estará el estadio Santiago Bernabéu, al que los culés querían presentarse con su técnico Hansi Flick.

Hay que recordar que el estratega vio la tarjeta roja en el último partido liguero por doble amarilla, en la victoria 2-1 ante Girona, situación que lo dejaba fuera de poder pararse en la zona técnica a dirigir a sus muchachos.

El conjunto azulgrana apeló hasta en dos oportunidades una de las amarillas mostradas por el árbitro Gil Manzano, argumentando que los aplausos del entrenador que castigó el principal iban dirigidos en tono de apoyo a su jugador Frenkie de Jong.

La propia institución facilitó al Comité de Competición y Apelación un video en el que pedían considerar la versión del club, medida que fue desestimada también por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

¿Cuánto tiempo estará fuera Hansi Flick?

Desde el Barcelona tendrán en la línea técnica al segundo mando, Marcus Sorg, aunque muy probablemente encuentre forma de mantener comunicación directa con Flick.

Sorg ya sabe lo que es dirigir a la oncena culé por LaLiga. Para encontrar registros habría que tirar de hemeroteca y remontarse a finales de 2024, cuando el propio Hansi fue suspendido por dos partidos después de su expulsión en un cotejo conta Betis en el estadio Benito Villamarín.

La estadística en esos dos duelos no fue positiva, puesto que Marcus no conoció la victoria y no sumó los tres puntos ni contra Leganés y Atlético, un dato que querrá romper nada más y nada menos que en el clásico.

Con todo esto, se espera que Hansi Flick esté fuera solo un partido en el torneo doméstico y regrese para el compromiso del 2 de noviembre ante Elche.