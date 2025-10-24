LaLiga: ¿Cómo llega Barcelona al Clásico?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid y Barcelona se medirán en una edición más de clásico español este domingo 26 de octubre, uno de los encuentros más esperados en el calendario. Los azulgranas visitarán el Santiago Bernabéu con la misión de quitarles el liderato de LaLiga a los dirigidos por Xabi Alonso.

¿Cómo llega el Barcelona al Clásico español?

Los catalanes pisarán el Santiago Bernabéu tras cinco días de su contundente victoria 6-1 contra al Olympiacos por la fecha Champions, ahora enfocados en alcanzar el primer lugar de la competición española.

Es de recordar que, los dos clásicos de la temporada 2024-2025 pasada fueron conquistados por los azulgranas, ganaron uno con resultado de 4-0 y otro con resultado de 4-3.

Números en la LaLiga

El Barcelona registra 22 puntos (dos menos que el Real Madrid), con siete victorias, un empate y una derrota. Al enfrentarse a su contrincante directo supone un plus interesante que puede dejar movimientos en la tabla de LaLiga.