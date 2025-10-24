Fútbol Internacional

LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla (En vivo)

Yangel Herrera y Jon Aramburu serán titulares en la décima fecha de la Liga Española

Por

Meridiano

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 02:32 pm
LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla (En vivo)
Suscríbete a nuestros canales

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada
Viernes 24 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol