Champions League: Désiré Doué, nueva víctima de la maldición del MVP

Désiré Doué es una de las grandes promesas del fútbol en la actualidad. Su irrupción durante la última temporada fue excepcional en la Champions League, siendo el MVP de la Final. Sin embargo, eso atrae una rara y contundente maldición que lo atacó esta temporada.

Doué en el empate 1-1 del PSG contra el Lorient en condición de visitante registró un gran encuentro; pero cayó lesionado tras sentir un pinchazo en su muslo derecho, ocasionándole una lesión muscular. La lesión lo dejará fuera de juego por 8 semanas, siendo una baja sensible.

Esta lesión revive la maldición del MVP de la Champions League, ya que desde 2019 se ha lesionado el MVP de la Final de la competición más importante del fútbol europeo. Desde Virgil Van Dijk, hasta Désiré han caído lesionados luego de ganar el título y ser seleccionados MVP del juego.

La maldición del MVP de la Final de la Champions League ataca de nuevo

Désiré Doué es solo la última víctima, de una serie de jugadores que brillaron en la Final de la UEFA Champions League; pero se lesionaron un año más tarde en una campaña que era para reivindicar su gran estado de forma. En ese contexto, el joven francés se une a estos futbolistas.

Jugadores lesionados tras la maldición del MVP

Virgil Van Dijk - Liverpool: MVP en 2019, lesionado en 2020

N'Golo Kante - Chelsea: MVP en 2020, lesionado en 2021

Thibaut Courtois - Real Madrid: MVP en 2022, lesionado en 2023

Rodri - Manchester City: MVP en 2023, lesionado en 2024

Dani Carvajal - Real Madrid: MVP en 2024, lesionado en 2025

Désiré Doué - PSG: MVP en 2025, lesionado en 2026

Désiré Doué la joven promesa que emociona al PSG

Con apenas 20 años, Désiré Doué se ha convertido en el nuevo símbolo del PSG. Su talento, desparpajo y visión ofensiva lo posicionan como heredero natural del protagonismo en París. Cada toque suyo genera expectativa, y su impacto ya trasciende el marcador.