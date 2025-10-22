Champions League: ¿Es el PSG el equipo más temido del fútbol europeo?

Suscríbete a nuestros canales

PSG es el actual campeón de Champions League y finalista del Mundial de Clubes. Esto parece ser suficiente para ser considerado el mejor equipo del mundo; sin embargo, la goleada 7-2 de los franceses contra el Bayer Leverkusen abre el debate ¿Son los más temidos de Europa?

Los de Luis Enrique no solo golearon, también aplastaron anímica y futbolísticamente a un equipo alemán que jugó al lado de su afición. En esa línea, parece que el PSG no ve diferencias en jugar de local o visitante; intentará aplastar a sus rivales, lo que es peligroso para Europa.

Los franceses se impusieron con un dominio total del 71% de posesión, 731 pases y presión alta que asfixió cada intento rival. Su ofensiva comenzó desde los laterales, con transiciones veloces: 24 remates y 7 goles, ejecutando un fútbol vertical, preciso y absolutamente demoledor.

¿PSG es el rival más temido de Europa?

El PSG domina en Francia con una plantilla amplia, profunda y desequilibrante. Su fútbol es demoledor línea por línea, capaz de romper cualquier defensa con transiciones veloces, presión alta y definición. En casa o de visitante, su identidad táctica se impone con autoridad.

La temporada pasada conquistó su primera Champions League sin depender de sus individualidades, con unidad táctica y un Ousmane Dembélé en modo magistral. Luego transitó el Mundial de Clubes con solvencia, goleando y adaptándose a condiciones adversas.

En la campaña 2025–26 ya ganó la Supercopa de Europa, ha perdido solo un partido y ha vencido con contundencia a Atalanta, Barcelona y Leverkusen. Su fútbol es elaborado, colectivo y letal. Con este nivel, el PSG es el rival más temido de Europa y podría volver a repetir el título.

