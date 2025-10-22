LVBP: Tiburones derrota a Leones en un final dramático

Suscríbete a nuestros canales

La segunda semana de acción de la temporada 2025-2026 comenzó con un duelo esperado por muchos fanáticos: Tiburones de La Guaira vs Leones del Caracas. Al final, el Estadio Universitario presenció un emocionante encuentro, el cual finalizó 6 a 5 a favor de los litoralenses.

Si bien los dirigidos por el manager Gregorio Petit fueron capaces de dominar las acciones durante gran parte del juego, en la recta final los pupilos del estratega José Alguacil reaccionaron ofensivamente y estuvieron muy cerca de concretar una gran remontada.

Tiburones dejó en el terreno a Leones

El duelo de abridores estuvo a cargo de dos importados: Beck Way por Leones, y Zac Grotz por Tiburones. Cabe destacar que ninguno de los dos permitió carreras, aunque la actuación del primero se limitó a dos entradas de labor, mientras que el segundo actuó por cinco capítulos.

A la altura del tercer inning la pizarra sufrió sus primeras modificaciones, esto cortesía de Gabriel Arias. Y es que con un hombre en base, el grandesligas venezolano castigó a Luis Romero con un jonrón entre los jardines izquierdo y central.



Pero eso no fue todo. Minutos después, Daniel Montaño se encargó de aumentar la ventaja con una conexión similar por todo el jardín central, concretando así su primer vuelacercas de la temporada para el 3 a 0 en ese entonces.

En el sexto, Tiburones atacó con fuerza una vez más y añadió otra rayita a su favor. Esta vez el protagonista fue Sebastián Rivero, que con un toque de sacrificio oportuno llevó hasta el home a Jimmy Kerrigan.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que Leones iba a sufrir una blanqueada, en la alta del octavo descontaron el marcador. José Rondón rompió ese cero con un rodado para out forzado, algo que aprovechó Yonathan Daza para anotar. Acto seguido, Aldrem Corredor desapareció su segunda pelota de la zafra para dejar las cosas con diferencia de una carrera.

Luego de que Sebastián Rivero impulsara otra con un elevado de sacrificio en la baja del octavo, para el noveno los melenudos castigaron a Arnaldo Hernández con un jonrón de dos carreras de Yonathan Daza para empatar las acciones.

Ya en la baja del noveno, los escualos atacaron con todo al relevista Junior Flores, que permitió sencillos consecutivos a Pedro Castellanos y Franklin Barreto. Con las bases llenas y un out, Tomás Telis se vistió de héroe al disparar el hit de oro para dejar en el terreno a los capitalinos.

De esta manera, Tiburones de La Guaira (3-2) iguala la misma línea de Leones del Caracas (3-2) en la parte alta de la tabla de posiciones, ambos a un juego de los líderes Tigres de Aragua.