El PSG derrumba al Barcelona en la Champions League

El París Saint-Germain se alzó con una valiosa y trabajada victoria ante el FC Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic, en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

A pesar de un inicio complicado, los parisinos demostraron su fortaleza mental y calidad individual para remontar el marcador y llevarse los tres puntos de España.

Un inicio de euforia azulgrana

El partido comenzó de la mejor manera para el conjunto local, que hizo estallar de euforia a su afición. El primer gol del compromiso fue obra del delantero español Ferran Torres, quien batió la portería parisina para poner el 1-0 a favor del Barcelona.

Sin embargo, el golpe inicial no afectó la compostura del equipo dirigido por Luis Enrique. Los parisinos, lejos de caer en el nerviosismo, mantuvieron la calma y su plan de juego.

Dominio absoluto del PSG

Con el paso de los minutos, el PSG empezó a tomar el control absoluto del encuentro. El mediocampo parisino se impuso, dominando todos los aspectos del juego y haciendo retroceder al Barcelona. La presión alta y la posesión de balón se tradujeron en un acorralamiento constante del equipo culé contra su propia área.

La superioridad se materializó antes del descanso. El joven talento Senny Mayulu fue el encargado de igualar las acciones, anotando el gol del empate que reflejaba la dinámica del partido y silenciaba parcialmente Montjuic.

En la segunda mitad, el PSG mantuvo su ímpetu ofensivo. La remontada se completó con el gol del delantero portugués Gonçalo Ramos, quien aprovechó su oportunidad para perforar la red y poner el definitivo 1-2 en el marcador.

Este gol selló la victoria para el conjunto parisino, que demostró ser un equipo de jerarquía, capaz de superar la adversidad de un gol en contra en un campo difícil. Los tres puntos obtenidos son cruciales para el PSG en su camino en la fase de liga de la Champions League.