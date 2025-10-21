Así quedó la tercera jornada de la UEFA Champions League este martes 21 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La fase de liga de la UEFA Champions League ha superado el ecuador de su tercera jornada con una noche memorable.

Este martes 21 de octubre, los primeros nueve partidos se resolvieron con un festival de goles, resultados abultados y varias exhibiciones ofensivas que quedarán grabadas en la memoria de los aficionados. Las defensas brillaron por su ausencia, y los gigantes de Europa no tuvieron piedad.

El festival goleador de la noche

La tónica de la jornada fue la contundencia. El balance de los nueve partidos de la noche deja una media de 4.77 goles por encuentro, con dos marcadores que superaron los ocho tantos.

Bayer Leverkusen 2 - 7 PSG: La goleada más impactante se registró en Alemania, donde el París Saint-Germain ofreció un recital ofensivo. Nueve goles en total en un partido que demostró la pegada imparable del conjunto francés.

PSV 6 - 2 Napoli: Los neerlandeses protagonizaron otra de las sorpresas de la noche al endosar una media docena de goles al Napoli.

Barcelona 6 - 1 Olympiacos: Los azulgranas, liderados por un hat-trick de Fermín López y un doblete de Marcus Rashford, dieron un golpe de autoridad en Montjuic.

Exhibiciones de poderío

Varios equipos demostraron su jerarquía y dejaron clara su candidatura con actuaciones dominantes:

Arsenal 4 - 0 Atlético de Madrid: El equipo inglés confirmó su excelente momento de forma con una goleada contundente sobre los "colchoneros".

Union Saint-Gilloise 0 - 4 Inter de Milán: El Inter no tuvo problemas para despachar al equipo belga a domicilio con una cómoda victoria que reafirma su posición en la parte alta de la tabla.

Newcastle United 3 - 0 Benfica: El club inglés sigue demostrando que es un rival temible en su estadio, consiguiendo una victoria de mérito ante el experimentado Benfica.

Villarreal 0 - 2 Manchester City: Los de Pep Guardiola hicieron lo justo para imponerse al Villarreal en España, asegurando tres puntos fundamentales.

FC Copenhage 2 - 4 Borussia Dortmund: El equipo alemán se llevó un importante triunfo a domicilio en un partido con seis goles, demostrando su eficacia ofensiva.

El único empate sin goles

En medio de la vorágine goleadora, solo un partido concluyó sin anotaciones, el choque entre los equipos menos mediáticos de la jornada:

Kairat 0 - 0 Pafos

Este miércoles 22 de octubre se celebrará la segunda mitad de partidos de la tercera fecha, con equipos como Real Madrid, Juventus, Liverpool y Bayern Múnich, que buscarán mantener el alto estándar goleador establecido en la primera noche.