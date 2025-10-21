¡Durísimo! Mira el complicado calendario que se le avecina al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

En medio del inicio de otra jornada en la presente temporada de la UEFA Champions League, el Real Madrid buscará mantenerse perfecto en su siguiente compromiso cuando se vea las caras ante la Juventus desde el Estadio Santiago Bernabéu, este miércoles 22 de octubre.

Los merengues de vienen de vencer con lo justo (0-1) al Getafe como visitante, por lo que se le avecina un partido de alto voltaje ante la 'La Vecchia Signora'. Aunque ha vencido en sus primeros dos desafíos en el máximo certamen de clubes europeos, a la Casa Blanca no le sobrado nada y buscará una presentación convincente para certificar su candidatura al título en la actual edición.

Después de duelo frente a los italianos, los madridistas no tendrán descanso, ya que tendrán de frente al Barcelona, que se encuentra a solo dos puntos de diferencia en la vigente temporada de La Liga. Los próximos cinco encuentros para el Real Madrid será una prueba de fuego de Xabi Alonso, quien intentará dar un golpe sobre la mesa como sólido mandamás del equipo.

Calendario del Real Madrid en la temporada 2024-25

Los blancos han cumplido en el inicio de la temporada en cuanto a resultados, tomando en cuenta solo han perdido en un juego entre su presentación liguera y en la Champions League. El equipo posee 6/6 en dos partidos en la UCL, mientras que, coleccionan 24 de 27 puntos posibles en La Liga.

La prueba de fuego está por suceder para Alonso teniendo a rivales de primer nivel como Juventus, Barcelona y Liverpool en los próximos cinco duelos. Los compromisos lo completan Valencia y Rayo Vallecano, ambos correspondiente a la liga española. Para la ocena merengue, serán cinco duelos en menos de 20 días.