Real Madrid y Juventus se miden por la fecha 3

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid ejercerá mañana la localía ante Juventus, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Real Madrid y Juventus

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Real Madrid logró un triunfo por 5-0 ante Kairat Almaty.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

Juventus viene de empatar 2-2 ante Villarreal..

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y fue Juventus quien ganó 1 a 3.

Slavko Vincic es el elegido para dirigir el partido.

Horario Real Madrid y Juventus, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.