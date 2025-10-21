Champions League: Fermín López hace historia en la victoria del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona consiguió una victoria importante en Champions League, en la tercera jornada de la fase de liga. El triunfo ante Olympiacos (6-1) es clave porque regresa a los culés a la senda positiva en el torneo, tras perder la fecha anterior con PSG, y además porque sirve para llegar de la mejor forma al clásico español.

Justamente, si hay un nombre muy responsable de la alegría azulgrana ante el cuadro de Grecia, ese es Fermín López. El canterano fue actor fundamental en el encuentro y basta con repasar que anotó tres de los seis tantos de los suyos.

A su vez, esta actuación viene a incluirle directamente en la historia del club, porque significó su primer 'hat-trick' en su recorrido con el primer equipo.

Fermín López se una a Luis Enrique en el Barcelona

La participación del mediocampista blaugrana viene a cobrar una relevancia mayor en el Barcelona cuando se revisa otro hecho atado a las estadísticas.

Precisamente, porque es el primer español en firmar un 'hat-trick' con el cuadro culé en competencias europeas desde que lo hiciera Luis Enrique contra el AEK en la Copa UEFA 2000-01, según datos de Mister Chip.

En Champions League (Copa de Europa para la época) no se repetía desde el convertido por Pichi Alonso contra el Göteborg en 1986.

Finalmente, Fermín López con esta participación estelar postula su nombre para ser titular con Barcelona en el clásico liguero ante Real Madrid, el venidero 26 de octubre.