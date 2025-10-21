El Barcelona golea y pone el foco en el clásico contra Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ofreció un auténtico festín de goles en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde arrolló al Olympiacos FC con un contundente 6-1, en el marco de la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

Este triunfo no solo reafirma las ambiciones europeas de los culés, sino que también inyecta una dosis de confianza masiva a la plantilla de Hansi Flick a solo unos días de afrontar el Clásico contra el Real Madrid.

Fermín López, el héroe inesperado

El gran protagonista de la noche fue el centrocampista andaluz Fermín López, quien se erigió como la figura estelar al marcar un hat-trick.

Junto al brillo del mediocampista español, el delantero inglés Marcus Rashford también se reivindicó con un doblete, mostrando una faceta goleadora clave para el equipo, especialmente en un momento donde la delantera busca referentes.

Además, la joven estrella Lamine Yamal selló su gran noche al transformar un penalti en el minuto 68, anotando el 3-1.

El Olympiacos se quedó con 10

El partido, sin embargo, no fue un camino de rosas para el Barça en todo momento. El Olympiacos, dirigido por José Luis Mendilibar, planteó una presión alta y se mostró combativo.

Los griegos lograron descontar en la segunda parte a través de un penalti transformado por Ayoub El Kaabi. No obstante, un punto de inflexión llegó poco después con la expulsión de Santiago Hezze por doble amarilla.

Con un jugador menos, el equipo griego se desdibujó por completo, y el Barcelona aprovechó para desatar su vendaval ofensivo y construir la goleada final.

El Clásico en la mira

Con este resultado, el FC Barcelona escala hasta la tercera posición de la tabla de la fase liga con seis puntos, a la espera de lo que suceda en los demás encuentros, pero con la moral por las nubes. El Olympiacos, por su parte, se hunde en la clasificación con tan solo una unidad.

La contundente victoria 6-1, con el brillo de sus jóvenes talentos y la eficacia de sus atacantes, es el mejor espaldarazo anímico para los de Hansi Flick de cara al trascendental Clásico del próximo domingo, donde buscarán ratificar su buen momento y recuperar la cima de LaLiga.