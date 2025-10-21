¿Qué hizo el árbitro? La explicación a la jugada polémica en el Barcelona-Olympiacos

Suscríbete a nuestros canales

El partido entre Barcelona y Olympiacos, por la tercera jornada de la fase de liga en la Champions League, está dejando de todo: goles, acciones individuales de mérito y jugadas para el análisis.

La más peculiar se dio cuando el partido seguía parcialmente 2-0 favorable para los culés y en el Estadio Olímpico de Montjuic respondían los visitantes marcando el descuento al 51'.

Hasta ahí, todo normal y sin sobresaltos. Hasta que el VAR apareció y llamó al principal a una revisión polémica, en la que se analizaba una mano de Eric García, que algunos no entendían porque Olympiacos ya había abierto el marcador.

¿Qué sentenció el árbitro contra Barcelona en esa interpretación?

Para encontrar la explicación es fácil ubicar el criterio arbitral de Schnyder, quien debió ir al monitor advirtiendo que el jugador que asistió en el tanto de los visitantes se encontraba en fuera de lugar.

Esa situación es la que activa una lupa sobre la mano de Eric, entendiendo que no sentenciarla obligaba a la anulación del tanto anterior por 'offside'.

Esa secuencia de las más discutidas en este partido, con un Barcelona que -por momentos- mostró una superioridad ante su rival, en un partido que viene a ser la antesala del clásico ante Real Madrid el próximo 26 de octubre.