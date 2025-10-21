Barcelona responde a la cancelación del partido con Villarreal en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Mucho movimiento es el que existe en este momento en LaLiga de España, tras la cancelación de la idea en la que Villarreal y Barcelona jugarían un partido liguero en Miami, Estados Unidos.

La propia patronal anunció la anulación del plan original que llevaría ese partido de la jornada 17 a suelo estadounidense. Las reacciones no tardaron mucho en aparecer y justamente uno de los protagonista ya salió al ruedo.

El cuadro culé lo hizo a través de un comunicado de prensa compartido en todas sus plataformas digitales. El documento inicia expresando su aceptación de la más reciente decisión.

"El FC Barcelona respeta y acata la decisión de cancelar el partido que nos iba a enfrentar al Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del LaLiga, de igual modo que acató y respetó la decisión de jugar tomada en su día", menciona el texto.

Barcelona lamenta el desenlace

Pese a que los azulgranas admiten aceptar lo decidido por LaLiga, al mismo tiempo lamentan que la misión de jugar en Miami no haya podido seguir su camino.

"El FC Barcelona lamenta la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición en un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todos", cita el comunicado.

Y agregan: "El Club agradece el apoyo y el cariño incondicional que ha recibido de nuestros aficionados y aficionadas en Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial en el país".

Finalmente, con tantos cambios sobre el tema y las constantes declaraciones nadie podría descartar una jugada de última hora que revierta la situación y termine permitiendo a Villarreal y Barcelona jugar en Estados Unidos ese cotejo.