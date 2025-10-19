LaLiga: Bordalás acusa a Vinicius de fingir una agresión para beneficiar al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El duelo por la novena jornada entre Getafe y Real Madrid, en Coliseum Alfonso Pérez, no dejó el mejor fútbol para los espectadores, pero sí un sinfín de situaciones con las que se está dando banquete la prensa española que registró las imágenes.

El cuadro merengue consiguió una victoria en el epilogo del partido, uno que tenía toda pinta de un 0-0 de manual, pero que terminó salvando para el lado madridista Kylian Mbappé con su diana al minuto 80'.

El compromiso quedó marcado por una decisión del árbitro José Luis Munuera, quien tres minutos antes del tanto de Mbappé mostró la cartulina roja a Allan Romeo Nyom y generar la cólera de todo el banquillo local.

La decisión del principal estuvo orientada desde su interpretación de una agresión al brasilero en el mediocampo, que finalizado el partido el propio entrenador del cuadro azulón, José Bordalás, cuestionó en las pantallas de Movistar.

Bordalás acusa a Vinicius de inventarse la agresión

El técnico de Getafe lo tiene claro, para él -en ningún caso- esa acción era merecedora de una tarjeta roja y no escatimó en lo absoluto en asumirlo públicamente ante la prensa. "Vinícius simula una agresión... No es roja. Para mí, amarilla", expresó.

A su vez, el estratega reveló su versión del rifirrafe que luego tendría con Vinicius, en la que se dijeron algunas cosas y el técnico confesó la provocación que surgió del lado del futbolista brasilero.

"Vinicius se ha dirigido a mí diciéndome 'buen cambio'", apuntó el DT con relación a la supuesta frase que recibió del extremo, una que -de existir- llevaba un tono sarcástico, dado que Nyom solo tenía algunos segundos de haber ingresado al terreno de juego.

Finalmente, Bordalás no pudo guiar a los suyos a sumar en este partido y cerró la fecha con 11 puntos en la casilla 12 de la tabla general, mientras Real Madrid retomó el liderato de LaLiga con 24 puntos por los 22 del FC Barcelona.