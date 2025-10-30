Copa del Rey

Copa del Rey: ¿Quiénes son los equipos clasificados a la segunda ronda?

56 equipos lograron clasificar y escribir su nombre en la segunda ronda de la Copa del Rey

Por

Carlos Mora
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 07:03 pm
Copa del Rey: ¿Quiénes son los equipos clasificados a la segunda ronda?
La primera ronda de la Copa del Rey ha llegado a su fin con la clasificación de 56 equipos, consolidando un emocionante cuadro para la segunda eliminatoria del torneo español.

Esta fase inicial, disputada a partido único, ha puesto de manifiesto la superioridad de los clubes de categorías superiores, pero no ha estado exenta de las gestas épicas que caracterizan al "torneo del KO", con importantes sorpresas y el adiós de varios equipos profesionales.

Los grandes de Primera División que participaron en esta fase hicieron los deberes, aunque algunos con más sufrimiento que otros. Equipos como el Villarreal (0-6), Getafe (0-11), Valencia (0-5), Real Sociedad (0-3), Sevilla (1-4) y Alavés (0-7) certificaron sus pases con abultadas goleadas.

Las sorpresas que marcaron la ronda

La Copa del Rey siempre depara gestas, y esta edición no fue la excepción. La principal noticia fue la eliminación de varios equipos de Segunda División (LaLiga Hypermotion) y de Primera RFEF a manos de clubes modestos, como Extremadura, Club Portugalete, Ourense o Cieza.

La mayoría de los equipos de LaLiga EA Sports no fallaron, asegurando su presencia en el bombo de la próxima semana, un aliciente para los clubes modestos que sueñan con recibir a un grande.

Clasificados por agrupación

Los 56 clasificados se agruparán nuevamente para el sorteo de la segunda eliminatoria, que mantendrá el formato de enfrentamiento entre equipos de menor categoría contra los de mayor categoría, jugando siempre en casa del más humilde.

Agrupación de clasificados

Equipos
Grupo 1  Real Sociedad, Burgos, Racing de Santander, Cultural Leonesa, Sporting de Gijón, Eibar, Mirandés, Ourense CF, Racing de Ferrol, Pontevedra, Numancia, Portugalete
Grupo 2  Girona, Osasuna, Mallorca, Huesca, Real Zaragoza, CE Sabadell, CD Ebro, UE Sant Andreu, Reus FC Reddis
Grupo 3  Valencia, Sevilla, Elche, Villarreal, Cádiz, Granada, AD Ceuta FC, UD Almería, FC Cartagena, CD Eldense, Torrent CF, CD Cieza
Grupo 4  Getafe, Rayo Vallecano, Albacete, CD Leganés, CD Guadalajara, CF Talavera de la Reina, CD Tenerife, CD Extremadura, CD Artístico Navalcarnero, CD Quintanar del Rey
Grupo 5  Celta de Vigo, Levante UD, FC Andorra, At. Baleares, Deportivo Alavés, SD Ponferradina, Real Ávila CF, At. Antoniano, RCD Espanyol, Málaga CF, Real Betis, Deportivo La Coruña, Real Murcia

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

