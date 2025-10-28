Copa del Rey

Copa del Rey: SD Negreira 0 - 2 Real Sociedad en vivo por Meridiano TV

Jon Aramburu fue convocado pero empezará desde el banco de suplentes ante SD Negreira 

Por

Meridiano

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 04:01 pm
Copa del Rey: SD Negreira 0 - 2 Real Sociedad en vivo por Meridiano TV
Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.

Incidencias del compromiso

0. Comienza el partido entre SD Negreira vs Real Sociedad en la primera ronda de la Copa del Rey.

12. ¡0-1! Mikel Goti Lopez abrió el marcador para la Real Sociedad.

45. ¡Descanso! SD Negreira y Real Sociedad se van al entretiempo.

46. Arranca el segundo tiempo.

53. ¡0-2! Arsen Zakharyan amplió la ventaja con un remate ajustado desde fuera del área.

Alineación del SD Negreira

Alineación de la Real Sociedad

Martes 28 de Octubre de 2025
