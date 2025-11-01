Se complica LaLiga para Barcelona: Villarreal asaltó el segundo lugar en la tabla

Suscríbete a nuestros canales

El recorrido de LaLiga de España ha seguido este sábado 1 de noviembre y ya ha dejado las primeras noticias estelares. Como principal protagonista está el Villarreal, que vapuleó al Rayo Vallecano en La Cerámica con un 4-0 y dio un golpe tremendo sobre la mesa.

Principalmente, lo del submarino amarillo viene a llamar la atención porque asaltó el segundo lugar en la tabla de posiciones con 23 puntos en su cuenta, uno más que el FC Barcelona, que aún no ha jugado su partido en esta jornada 11 del certamen.

Villarreal ha mantenido un ritmo frenético en el torneo, con la intención de colarse en la pelea que habitualmente año a año dan Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. En esta campaña ya suman siete triunfos, dos empates y dos derrotas, una ante los merengues.

Atlético de Madrid también aprieta a Barcelona

Otro de los partidos que tienen muchos reflectores en este sábado liguero es el que juega el Atlético de Madrid contra el Sevilla, que puede servir a los colchoneros para volver a la dinámica de la parte alta de la tabla y presionar a los azulgranas.

Una confirmación de victoria ante Sevilla les permitiría llegar a 22 puntos, la misma cifra que tiene el equipo dirigido por Hansi Flick. Eso sí, el diferencial de goles aún favorece ampliamente a los culés, con ese +13 vs el +8 que ostentaba Atlético al inicio de la fecha.

Por lo pronto, la oncena catalana tendrá que encarar su duelo en la jornada ante un también sorpresivo Elche en este campaña, que ocupa la octava casilla con 14 unidades y está recién ascendido a la primera categoría.

El Barcelona con un triunfo en su duelo este domingo 2 de noviembre tomaría respiro en LaLiga y llegaría a los 25 puntos, dos menos que el Real Madrid, que jugará este sábado ante el Valencia.