El Real Madrid quiere mantener el buen ritmo ante el Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Después de un gran triunfo el pasado domingo en el Clásico contra el Barcelona (2-1), el Real Madrid quiere mantener ese ritmo ganador en LaLiga, cuando se mida al Valencia a las 4:00pm (hora venezolana).

Los dirigidos por Xabi Alonso son líderes de la tabla con 27 unidades, tras 10 fechas efectuadas. Mientras que los "Murciélagos" están un puestos de descenso con tan solo nueve puntos está campaña, pero siempre saben cómo complicarle el juego a los "Merengues".

Últimos enfrentamientos entres ambos:

De hecho, el Valencia ganó el choque choque más reciente entre ambos, el pasado 5 de abril, un duelo que se llevó justamente en el Santiago Bernabéu, donde se verán las caras este sábado.

En los últimos cuatro duelos directos, los blancos triunfaron en dos oportunidades, hubo un empate y los "Murciélagos" se quedaron con la mencionada victoria.

Bajas:

El conjunto "Merengue" no podrá contar con: Andrey Lunin por suspensión. Tampoco con Antonio Rüdiger y David Alaba por lesión.

El Valencia no podrá contar: Filip Ugrinic, Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani y Foulquier por lesión.

Posible alineación del Real Madrid (1-4-2-3-1):

Portero: Courtois

Defensas: Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

Mediocampistas: Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Jude Bellingham, Mastantuono y Vinicius.

Delantero: Kylian Mbappé

Posible alineación del Valencia (1-4-4-2):

Portero: Julen Aguirrezabala

Defensas: Thierry Correia, César Tarrega, José Copete y Gayá.

Mediocampistas: Luis Rioja, Pepelu, Javier Guerra y Arnaut Danjuma

Delanteros: Beltrán y López.