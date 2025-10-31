FVF activa el programa Football for Schools de la FIFA

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, llevó a cabo en Venezuela el lanzamiento del programa Football for Schools de la FIFA, implementado bajo el lema “El fútbol va a la escuela”. El programa, en su primera etapa, beneficiará a 500 escuelas y formará a 1.500 educadores, muchos de ellos sin experiencia previa en fútbol, brindándoles herramientas pedagógicas para aplicar el deporte como un recurso educativo transformador. Asimismo, más de 14.000 escuelas en todo el territorio nacional se verán beneficiadas con el programa FIFA Football for Schools (F4S) en un mediano plazo.