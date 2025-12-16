Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de carreras en Venezuela finalizó el pasado domingo 14 de diciembre con la celebración de la reunión 48. La jornada de cierre no solo marcó el final de un ciclo exitoso, sino que también albergó la primera edición del Jockey Challenge 56, un evento que elevó el nivel de la competencia.

Un Cierre de Gala y Figuras Estelares: La Rinconada

El programa final incluyó un total de 13 competencias, de las cuales diez fueron selectivas; nueve ostentaron el estatus de Clásico Grado Uno, y una Copa. Este despliegue de alta calidad en la pista atrajo a una verdadera constelación de figuras internacionales.

Jinetes de la talla de Javier José Castellano, Emisael Jaramillo, Katie Davis, Ricardo Santana Jr., Junior Alvarado, Jhon Velásquez, Mike Smith, Sonny León, Joel Rosario y Dylan Davis (acompañante) fueron los invitados que pusieron a vibrar al público presente, confirmando el atractivo global del hipismo venezolano.

Las Cifras Hablan: Éxito en los Pronósticos

La labor ejecutada en los principales óvalos del país, Valencia con 225 pruebas y La Rinconada con 546 carreras disputadas durante el año encontró su reflejo en el éxito de las publicaciones especializadas del Bloque de Armas. Las cifras estadísticas al final de la temporada confirman el acierto de la prensa hípica en ambos hipódromos.

📊 Hipódromo Nacional de Valencia (225 Pruebas)

Posición Publicación Aciertos % de Acierto 1º Suplemento 2001 180 80.00% 2º Gaceta Hípica 179 79.56% 3º Desbocado 177 78.67% 4º Suplemento Meridiano 173 76.89% 5º Suplemento Líder 173 76.89% 6º Mundo Hípico 169 75.11% 7º Sin Freno 163 72.44%

🏇 Hipódromo Internacional La Rinconada (546 Pruebas)

Posición Publicación Aciertos % de Acierto 1º Mundo Hípico 388 71.06% 2º Desbocado 386 70.77% 3º Suplemento Meridiano 383 70.15% 4º Suplemento 2001 383 70.15% 5º Gaceta Hípica 378 69.23% 6º Suplemento Líder 371 67.99% 7º Sin Freno 367 67.22%

El Balance Global: Dominio Compartido

El balance de aciertos globales, que considera ambos hipódromos, ubicó a varias publicaciones del Bloque de Armas en los primeros lugares. Suplemento 2001 y Desbocado cerraron la temporada con un empate en el primer puesto, al totalizar 563 aciertos. Los resultados completos son:

Suplemento 2001 y Desbocado: 563 aciertos (1er lugar)

Gaceta Hípica y Mundo Hípico: 557 aciertos (Empate técnico)

Suplemento Meridiano: 556 aciertos

Suplemento Líder: 544 aciertos

Sin Freno: 530 aciertos

Este dominio numérico valida la precisión y solidez de la prensa hípica del grupo editorial durante el año 2025.

Apoyo incondicional: Pronósticos 2026 Valencia La Rinconada

El Bloque de Armas reafirma la dedicación y el éxito sostenido de sus pronósticos, consolidándose como la herramienta clave para el aficionado. Invitamos a la comunidad hípica a confiar en el análisis preciso y la información oportuna que brindan nuestros expertos.

El año que viene llegamos más fuertes que nunca; implementamos ajustes necesarios con el propósito de garantizar la mejor cobertura y la información más relevante para la fanaticada que fielmente grita: "¡Suerte y Gaceta Hípica!"