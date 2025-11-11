Segunda eliminatoria de la Copa del Rey: 28 duelos confirmados y transmisión exclusiva por Meridiano TV

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 11 de noviembre el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, que usted disfruta para Venezuela por la multiplataforma de Meridiano, ya dejó listos los 28 enfrentamientos que se disputarán los días 2, 3 y 4 de diciembre. Equipos de Primera División volverán a visitar campos modestos en una de las fases más atractivas del torneo, donde la ilusión y la sorpresa siempre están presentes.

Grupo 1

Ourense CF vs Girona FC Club Portugalete vs Deportivo Alavés Reus FC Reddis vs Real Sociedad de Fútbol UE Sant Andreu vs RC Celta de Vigo CD Atlético Baleares vs RCD Espanyol de Barcelona CD Ebro vs Club Atlético Osasuna CD Numancia de Soria vs RCD Mallorca CE Sabadell FC vs RC Deportivo Pontevedra CF vs SD Eibar SD Ponferradina vs Real Racing Club CD Mirandés vs Real Sporting de Gijón CyD Leonesa vs FC Andorra Real Zaragoza vs Burgos CF Racing Club Ferrol vs SD Huesca

En este bloque destacan varios duelos con sabor andaluz y levantino. El Sevilla, Betis y Villarreal parten como favoritos, pero el encanto de la Copa del Rey siempre deja espacio para las sorpresas. Cartagena-Valencia promete ser uno de los choques más igualados.

Grupo 2

CD Cieza vs Levante UD CD Extremadura vs Sevilla FC CD Quintanar del Rey vs Elche CF CDA Navalcarnero vs Getafe CF Torrent CF vs Real Betis Balompié Club Atlético Antoniano vs Villarreal CF Real Ávila CF vs Rayo Vallecano de Madrid FC Cartagena vs Valencia CF Real Murcia CF vs Cádiz CF CD Guadalajara vs AD Ceuta FC CF Talavera de la Reina vs Málaga CF CD Eldense vs UD Almería CD Tenerife vs Granada CF CD Leganés vs Albacete Balompié

Estos encuentros reúnen a varios históricos delfútbol español. Murcia y Cádiz protagonizarán un duelo con sabor a Segunda, mientras que Tenerife y Granada revivirán una rivalidad con tintes de Primera.

Con los cruces definidos, la emoción vuelve a encenderse en los estadios modestos de España. Los equipos grandes buscarán evitar tropiezos, pero en la Copa del Rey nunca se puede dar nada por seguro.

Copa del Rey por la pantalla de los especialistas en deporte

Como ha ocurrido durante toda esta temporada, los aficionados podrán seguir cada detalle de esta apasionante fase de la Copa del Rey a través de Meridiano TV y todas sus plataformas digitales. Transmitiremos los encuentros en vivo, llevando la emoción del torneo directamente a los hogares de los fanáticos del fútbol en todo el país.